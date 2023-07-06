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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 11:30

В Мурманском арктическом университете созданы современные условия для подготовки востребованных медицинских специалистов

Условия обучения студентов и оснащение учебных аудиторий медицинского факультета Мурманского арктического университета вчера оценили заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Подготовка медицинских кадров для Мурманской области в МАУ осуществляется с 2019 года. Сегодня на четырёх курсах факультета обучается 126 человек. В этом году на факультете обновлены учебные аудитории и закуплено современное оборудование для кабинетов анатомии, гистологии, отработки хирургических навыков, акушерской помощи, сердечно-легочной реанимации, лаборатории биохимии, микробиологии, стерилизационной и компьютерного класса.

Направление подготовки будущих медиков очень востребовано. С 2022 года благодаря принятым мерам появилась возможность обучаться на бюджетной основе.

«На территории региона создана хорошая возможность получения высшего медицинского образования для подготовки грамотных специалистов. Постоянно улучшается материально-техническая база как в образовательной сфере, так и в медицинской отрасли. Наши подведомственные учреждения являются профориентированными клиническими базами для прохождения практики студентами. Наставничество будущих медиков осуществляется нашими практикующими врачами. Это серьёзный задел для пополнения медицинских кадров Мурманской области. В 2023 году в МАУ 15 мест для приема на целевое обучение по направлению «Лечебное дело». Конкурс составляет три человека на одно место», – подчеркнул заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на встрече с будущими врачами Дмитрий Панычев рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников, которые разработаны в рамках плана «На Севере – жить», о возможностях трудоустройства и карьерного роста, ответил на интересующие студентов вопросы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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