В Мурманском арктическом университете стартовал новый сезон работы психолого-педагогических классов региона

В Мурманском арктическом университете состоялась церемония посвящения в ученики специализированных классов более 200 десятиклассников из 7 общеобразовательных организаций Мурманска и области. В этом учебном году на площадку МАУ для изучения педагогики и психологии пришло в два раза больше учеников.

В приветственном слове и.о. министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова отметила, что внимание к профессии учителя поддерживается на самом высоком уровне.

«Сегодня престиж профессии учителя неуклонно растет, что показывает высокий процент поступления выпускников именно на педагогические направления подготовки. Сотрудничество министерства образования и науки Мурманской области с университетом по организации деятельности психолого-педагогических классов уже имеет свою историю и много интересных инициатив», – отметила глава профильного ведомства.

К школьникам обратилась также первый проректор МАУ Мария Князева. Она подчеркнула важность профессии учителя для будущего.

«Уже сегодня мы живём в двух мирах: реальном и цифровом. Совсем скоро эти два мира станут равными по важности в жизни каждого человека. Такая ситуация открывает возможности для генерации новых педагогических технологий, учитывающих складывающиеся реалии. Дерзайте, творите и вполне вероятно, что именно вы, сегодняшние школьники, создадите эти технологии педагогической инженерии будущего. А ваша деятельность уже сейчас будет помогать университету войти в состав российских вузов по программе «Приоритет – 2030», – сказала Мария Князева.

Каждый психолого-педагогический класс ярко и оригинально представил свою визитную карточку, продемонстрировав творческие способности, которые так необходимы в работе современного педагога.

Общее настроение праздника поддержало выступление университетского ансамбля «КЛюП-студия» под руководством профессора кафедры педагогики Дмитрия Левитеса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, уже в середине октября ученики психолого-педагогических классов встретятся с преподавателями кафедры педагогики и кафедры психологии и коррекционной педагогики в учебных аудиториях университета и приступят к двухлетнему освоению профильных знаний и умений.

Напомним, с 2022 года университет совместно с гимназией №6 г. Мурманска осуществляет работу по организации психолого-педагогического класса. В сентябре 2023 года МАУ открыл двери для обучающихся 10-х классов ещё восьми образовательных организаций Мурманской области — это мурманские Гимназия №2, Гимназия №6, Гимназия №9, Кольская СОШ №2, СОШ №4 г. Оленегорск, СОШ №279, СОШ №7 г. Североморска, СОШ №1 г. Полярного.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/