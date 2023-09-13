В Мурманском арктическом университете стартовала программа по развитию инновационных продуктов и бизнеса

Открытие первого в Мурманской области студенческого акселератора «Арктика. Суперфуд» объединило молодых предпринимателей, студентов, профессионалов пищевой промышленности и всех, кто интересуется потенциалом Арктического региона, в частности, преимуществами арктической кухни.

Участников церемонии открытия акселератора поприветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Арктика. Суперфуд» - это не только место для развития инновационных идей, но и уникальная платформа, способствующая росту проектов в регионе. За четыре месяца более 500 участников программы пройдут полный цикл от поиска продуктовой идеи до защиты презентации проекта. По успешному завершению программы выпускники получат сертификаты для своего резюме, а лучшие – поддержку в реализации проектов», – отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила динамичное развитие Арктической кухни и возрастающий с каждым годом интерес к локальным продуктам со стороны туристов, а также большой потенциал развития пищевой промышленности в регионе.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект по запуску акселератора «Арктика.Суперфуд» получил поддержку в размере более 5 млн рублей в рамках грантового конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. С сентября по декабрь на базе Мурманского арктического университета для участников акселератора проведут лекции, тренинги и мастер-классы. Партнёрами «Арктика.Суперфуд» выступили ведущие предприятия в ресторанной индустрии и производстве продуктов питания, а также туристического сервиса Мурманской области: МРИБИ, группа компаний «Антей Север», компания «Ресторанный синдикат», совхоз «Тулома», а также региональный комитет по туризму.

Фото: https://gov-murman.ru