В Мурманском балкерном терминале (МБТ) отремонтировали главную автомобильную магистраль

Она проходит вдоль территории к границам Мурманского морского торгового порта и обеспечивает доступ к причалам из северной части города. По этому пути каждый день к местам погрузочно-разгрузочных работ проходит тяжёлая техника - вилочные и ковшовые автопогрузчики.

«Дорожное полотно не ремонтировалось более 15 лет и требовало капитального ремонта. Реконструкция проходила по программе текущих и запланированных ремонтов на 2024 год» - сообщил руководитель группы по капитальному строительству МБТ Александр Дурягин.

Всего было отремонтировано 570 метров дороги, площадь асфальтированной части составила 6300 м2. Подрядчик ООО «Кольское дорожное управление» выполнил работы раньше срока на неделю.

ООО «Мурманский балкерный терминал» обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми мировыми транспортно-логистическими центрами. На территории терминала располагаются три грузовых участка: комплекс погрузки железорудного концентрата, комплекс апатитового концентрата и комплекс погрузки минеральных удобрений. Мощности терминала ориентированы прежде всего на работу с минеральными удобрениями.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».