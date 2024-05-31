В Мурманском балкерном терминале НТК подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

В Мурманском балкерном терминале НТК завершился совместный проект с Региональным центром компетенций Мурманской области. Проект был направлен на повышение производительности труда. Главная цель – оптимизировать время технического обслуживания и сократить простой оборудования в период ТО и ремонтов.

С ноября 2023 года в МБТ начали внедрять методики бережливого производства на двух производственных процессах – оптимизация техобслуживания конвейера и перегружателя «Roxon» на комплексе по перевалке апатита.

За 6 месяцев реализации программы рабочая группа – сотрудники Мурманского балкерного терминала вместе с экспертами Регионального центра компетенций Мурманской области, проводили диагностику текущего состояния процессов и возможные варианты для оптимизации.

Главный инженер МБТ, руководитель направления «Оптимизация производственных потоков» Николай Ильин сказал: «Ремонт и обслуживание техники - это ключевой процесс, который влияет на перевалку и увеличение объема переваливаемых грузов, поэтому для нас особенно было важно повысить эффективность».

- У нас была цель - сократить время протекания процесса и сделать его оптимальным. Когда мы рассчитывали целевые показатели рабочей группы, мы поставили себе планку в 30 %, а в результате получилось сократить временные затраты на некоторых этапах производства – практически на 50%. Что касается оптимизации технического обслуживания, безусловно, МБТ послужит лучшей практикой для других предприятий. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем продолжать двигаться только вперед к выстраиванию эффективной производственной системы, - прокомментировала руководитель проектов РЦК Мария Томская.

Мурманский балкерный терминал НТК участник национального проекта «Производительность труда». Оператор нацпроекта в регионе - Региональный центр компетенций Мурманской области. Основная задача программы – реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятии и обучение персонала инструментам бережливого производства.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254895%2Fwall-149919532_3923