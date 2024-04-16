В Мурманском балкерном терминале НТК заработала «горячая линия» по вопросам социальной политики предприятия

С 15 апреля в Мурманском балкерном терминале НТК начал работать телефон «горячей линии отдела по работе с персоналом», сокращенное название «Горячая линия ОРП». Номер для звонков и сообщений: +7921-040-71-34.

Сотрудники отдела по работе с персоналом оперативно ответят на обращения по социальной политике предприятия. Основные вопросы, по которым можно получить ответ на «горячей линии ОРП», касаются отпусков и зарплат, справок и выписок, оформления больничных. Здесь можно уточнить сроки выплат отпускных и решения вопросов прохождения медосмотров, а также по телефону можно получить информацию о предоставлении дополнительных дней за работу во особых условиях труда.

На телефон «горячей линии ОРП» можно звонить в рабочее время, а вот написать своё обращение или вопрос можно в WhatsApp в режиме «24/7». Получение ответа будет зависеть от сложности вопроса. Планируемый срок обратной связи - три рабочих дня.

Также существует и форма оформления обращения. Если сотрудник решил оформить свой вопрос в мессенджере, то необходимо написать ФИО, должность, название подразделения или своего участка.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254745%2Falbum-149919532_00%2Frev