В Мурманском балкерном терминале прошла экскурсия для детей сотрудников, или Торт от исполнительного директора МБТ Евгения Гуляева

Вчера тридцать девять ребят в возрасте от 6 до 15 лет побывали на рабочих местах своих родителей и познакомились с их профессиями.

Как сообщает t.me/s/terminalmurmansk, экскурсия началась с Музея истории Мурманского морского торгового порта. Потом автобус повез юных северян на причалы терминала.

Во время экскурсии дети ознакомились с основной техникой и процессом перевалки минеральных удобрений; посмотрели мастер-класс по управлению фронтальных погрузчиков; дали команду начала работ по внутренней связи для погрузки железорудного окатыша и увидели, как происходит погрузка.

В день экскурсии был день рождения у гостьи предприятия - 10-летней Ульяны, дочери ведущего специалиста отдела по логистике и экспедированию Михаила Афанасьева. В торжественной обстановке исполнительный директор МБТ Евгений Гуляев поздравил именинницу и вручил большой праздничный торт, который Ульяна разделила со всеми ребятами.

Фото: https://t.me/s/terminalmurmansk/9