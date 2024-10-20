В Мурманском балкерном терминале прошла очередная экскурсия детей сотрудников

18 октября для детей работников терминала прошла вторая экскурсия в этом месяце. Она началась с прогулки по морскому вокзалу, затем дети посетили музей Мурманского морского торгового порта, где узнали много интересных фактов о его истории.

После этого они поехали на 12-й причал порта, а финальной точкой маршрута стали 17-18 причалы Мурманского балкерного терминала. Здесь ребят ждала интерактивная программа — каждый мог почувствовать себя настоящим диспетчером и передать команды кранам «Pelikan» и «Аист» через рацию.

В экскурсии участвовал 21 ребёнок в возрасте от 6 до 15 лет.

Этот день стал не только познавательным, но и полным ярких впечатлений для наших юных гостей, отмечает пресс-служба предприятия.

Фото: https://t.me/s/terminalmurmansk/9