В мурманском детском саду №46 отпраздновали День защиты детей

В конце уходящей недели в дошкольных учреждениях Мурманска стартовали утренники, посвящённые Дню защиты детей. Например, 30 мая в детском саду №46, расположенном в районе Росляково на Североморском шоссе, 20, прошёл праздник для ребят старшего дошкольного возраста (5-7 лет).

Как сообщает администрация города Мурманска, первоначально утренник планировалось провести на свежем воздухе, а завершить фестивалем рисунков на асфальте, однако в планы вмешался проливной дождь. Тем не менее, отменять праздник не стали, а просто перенесли его под крышу. Удалось ребятам и порисовать — пусть не асфальте, а на бумаге.

Заводилами действа стали Кот и Клоун. Вместе со сказочными персонажами дети поучаствовали в танцевальном флешмобе, «весёлых стартах», а также особой спортивно-художественной эстафете: члены команд по очереди подбегали к мольберту, чтобы фломастером добавить деталь к рисунку улыбающегося солнышка.

— Педагоги, коллектив нашего детского сада — это настоящая команда, которая сама готовит сценарии, разрабатывает различные игры, в которые было бы интересно играть детям, — пояснила заведующий детским садом Ирина Матвеева.

Завершающим аккордом праздника стал устроенный самими ребятами «салют» из десятков разноцветных мячиков.

А младшие воспитанники детсада № 46 отметят День защиты детей в понедельник, 2 июня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30095&page=1