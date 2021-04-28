В мурманском детском саду №50 началась реконструкция

Здесь стартовали ремонтные работы на всех инженерных сетях с установкой автоматизированного теплового пункта и заменой сантехники.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как продвигается работа.

— В городе реализуется комплекс программ по теплосбережению в учебных заведениях, в рамках которых полностью заменены оконные блоки в дошкольных учреждениях и продолжается модернизация систем теплоснабжения, — прокомментировал Андрей Сысоев — Благодаря таким работам в детских садах становится не только комфортнее, но и сокращаются расходы на оплату коммунальных услуг. Выгода составляет около 30%.

В ходе капитального ремонта также будут проведены масштабные работы в пищеблоке, прачечной, туалетных и умывальных комнатах, в буфетных и коридорах. Сейчас ведётся монтаж новых трубопроводов и облицовка стен внутренних помещений.

— Наше учреждение размещено в двух зданиях, находящихся неподалеку друг от друга. Пока ведутся работы в одном корпусе, воспитанники переведены в соседний, — рассказала заведующая ДОУ №50 Анна Корж. — Уверена, после ремонта дети и родители останутся довольны новым дизайном.

К началу нового учебного года все работы планируется завершить.