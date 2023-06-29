В мурманском детском саду №97 продолжаются ремонтные работы в рамках проекта «Арктическая школа»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера посетил корпус образовательного учреждения, расположенный по адресу: ул. Полярные Зори, 43/2.

Напомним, детский сад стал одним из победителей программы «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Проектом «На Севере — малыши!» предусмотрен ремонт групповых помещений для детей до трех лет.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день в учреждении выполнено 75% работ. В помещениях раздевалки и спальни завершено выравнивание пола, в группе производится укладка линолеума. В раздевалке, группе и в буфетной стены оклеены обоями, а в умывальной комнате и части буфетной уложена кафельная плитка. В спальне стены оштукатурены и выполнен монтаж двухуровневого потолка.

— В этом году в Мурманске три детских сада и две школы стали победителями конкурса «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, — отметил Юрий Сердечкин. — В разработке проектов преобразований пространств всегда принимают участие и педагогические коллективы, и родители, и ребята.

В 2023 году победителями конкурса на предоставление грантов на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа» стали пять учреждений города Мурманска. За два года на реализацию программы из областного бюджета было направлено более 400 млн рублей. В 2023 году в областном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 100 млн рублей. К 1 сентября новые пространства откроются почти для 11 тысяч школьников и почти для 2 тысяч дошкольников региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25251&page=1