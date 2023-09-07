В мурманском детском саду открылась новая инклюзивная площадка

В Мурманске в МБДОУ №157 (ул. Морская, 13) прошёл праздник, посвящённый открытию на территории организации детской спортивной площадки. Дошкольное учреждение в 2023 году стало одним из победителей конкурса «На Севере – твой проект», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин поздравил сотрудников и воспитанников детского сада и отметил, что идею площадки разрабатывали педагоги совместно с малышами и родителями.

- Уверен, что проводить время в новом пространстве маленькие северяне будут с большим удовольствием, - сказал Юрий Сердечкин.

Территория, на которой расположилась площадка, раньше не использовалась. Теперь здесь появились спортивные тренажёры, в том числе подходящие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые игровые панели позволяют ребятам получить навыки самообслуживания, развивать внимание, сенсорные способности, шагоступы – развивать чувство равновесия.

Как сообщает администрация города Мурманска, спортивная и игровая зоны оснащены футбольными воротами, баскетбольными кольцами, стендами для метания, рукоходами, игровыми трубами, стенами для скалолазания и другим оборудованием. Спортивная и игровая зоны покрыты ударопоглощающим покрытием. Территория дополнительно оборудована пандусом. Также на средства гранта удалось заменить асфальтовое покрытие возле учреждения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25660&page=