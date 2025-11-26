В мурманском детском саду прошёл праздничный концерт, посвящённый любимым мамам

Сегодня в детском саду №46 прошёл замечательный концерт, посвящённый Дню матери. Программа мероприятия была насыщенной и интересной: воспитанники исполнили душевные песни, показали красочные танцевальные номера и приняли участие в увлекательных играх.

Как отмечает администрация города Мурманска, коллектив детского сада неоднократно был отмечен различными дипломами и благодарностями, что подтверждает высокое качество профессиональной подготовки педагогов и успешность образовательной деятельности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31366&page=1