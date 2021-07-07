В мурманском детском саду в рамках муниципальной программы по развитию образования ведётся капитальный ремонт пищеблока

В Мурманском детском саду №85 рабочие уже заменили кафель, пол и закончили ремонт в двух кладовых. Работы идут строго по графику, заказчик – администрация города Мурманска довольна подрядчиком.

Детский сад №85 состоит из двух корпусов. В рамках программы «Тёплое окно» ранее были выполнены работы по комплексной замене стеклопакетов в обоих корпусах. Произведён монтаж узла учёта тепловой энергии, выполнен ремонт полов в группах, модернизировано освещение.