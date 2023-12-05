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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 15:05

В мурманском Доме молодёжи состоялась серия мастер-классов по граффити

Мурманчане узнали об истории развития уличного искусства в России, его разновидностях — от классического граффити до муралов. Познакомились с основами техники работы с баллончиками, способами смешивания красок, техниками и инструментами для нанесения рисунка на стены.

Практическая часть занятия состояла из рисования эскизов шрифтов на бумаге. Основой стало слово «Север». Подобрав ассоциации, которые были ближе всего каждому из участников, стали подбирать интересные референсы и техники.

В завершении участники попробовали поработать баллончиком на улице, используя в качестве холста кусок картона.

Как сообщает администрация города Мурманска, обучение продолжилось во второй день. Ребята узнали, какая работа проводится по подготовке к переносу эскиза на стену. На стене предварительно рисунок размечают, прорисовывают фон и только после этого начинают дорабатывать отдельные элементы.

Одним из самых увлекательных упражнений на мастер-классе для ребят стало знакомство с аэрографом. Участники успели немного попрактиковаться с инструментом.

— Мастер-класс получился очень интересным и информативным. Конечно, хотелось бы продолжать проводить подобного рода занятия, от них виден живой отклик — у ребят горят глаза, они хотят творить и все сходятся в едином мнении, что граффити и вообще уличное искусство — это именно искусство, а не вандализм, — поделился директор МАУ МП «Дом молодежи» Егор Банишевский. — Однако для того, чтобы создавать масштабные работы, которые бы привлекали внимание, но не вызывали отторжения у жителей города, безусловно необходимо учиться.

На следующих выходных будущие художники попробуют самостоятельно расписать стену под присмотром наставника.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26220&page=1

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