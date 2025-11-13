В мурманском «Экотехнопарке» готовы к холодам: старой мебели и новогодних ёлок для отопление хватит

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в н.п. Междуречье до февраля сформирован запас отходов для энергетических нужд предприятия.

Сейчас отходы, поступившие на сортировку (старая мебель и т.п.), перерабатываются в щепу, её используют в качестве топлива для обогрева помещений объекта.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», основное звено системы обеспечения теплом «Экотехнопарка» – универсальная котельная, в соответствии с проектом она может работать как на жидком топливе (печном мазуте), так и на древесных отходах. Но за все время существования объекта мазут не использовался ни разу, в этом не было необходимости – древесных отходов всегда достаточно. Их заготовка начинается в конце лета, запас используется фактически всю зиму. После новогодних праздников к древесным остаткам крупногабаритных отходов добавляются новогодние ели. По многолетним наблюдениям последние ёлки поступают для переработки в Экотехнопарк в мае.

Фото: пресс-службы Мурманского филиала АО «Ситиматик».