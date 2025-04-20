В мурманском «Экотехнопарке» готовятся к весеннему паводку

Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит ежегодные противопаводковые мероприятия, направленные на исключение рисков, связанных с подтоплением зданий и сооружений на территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье. Компания занимается установкой дополнительных технических средств, позволяющих оперативно и эффективно откачивать паводковые воды.

В этом году в Заполярье, особенно в северной части Мурманской области, наблюдается самый большой за последние 90 лет снежный покров. Как ранее сообщили в правительстве Мурманской области, с учётом выпавшего снега, а также постоянно меняющегося температурного режима, в приоритете должны быть предупреждающие меры – важно не исправлять чрезвычайные ситуации, а не допустить их. В арсенале «Экотехнопарка» – 6 мотопомп: 2 грязевых и 4 пожарных. Их готовность к работе уже проверили. Специалисты проводят расчистку отводных стоков вокруг карт складирования отходов, а также проверяют ливневую канализацию.

На территории предприятия организован постоянный контроль за уровнем талых вод и их отведением от зданий и других объектов. График противопаводковых мероприятий согласован с прогнозами метеорологов.

Как уточняет пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», за все время существования в Мурманской области концессионного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами нештатных ситуаций, связанных с подтоплением зданий и сооружений во время паводка, допущено не было.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».