В мурманском «Экотехнопарке» готовятся к весеннему пролёту птиц

Наступление тепла в Заполярье ожидаемо привело к увеличению числа чаек в окрестностях «Экотехнопарка». Если в морозные дни они держатся подальше от площадок АО «Ситиматик» в Мурманской области, то при плюсовой температуре слетаются на карты складирования отходов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в среднем специалисты орнитологической службы наблюдают от 50 до 300 особей. При этом массово птицы начнут возвращаться после зимовки на Кольский полуостров лишь в апреле, и тогда у биорепеллентов, содержащихся на территории предприятия, работы станет в разы больше.

К использованию хищных птиц в качестве отпугивателей стайных пернатых – биорепеллентации – руководство Мурманского филиала АО «Ситиматик» приступило в 2021 году. Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную эпидемиологическую опасность. Кроме того, птичьи анклавы создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование.

Штат хищных птиц в» Экотехнопарке» состоит из четырёх особей – ястребов-тетеревятников Дарвина, Кассиопеи, Кутузова, а также мохноногого канюка Исбъерн. Все они выросли в дикой природе, однако из-за травм и увечий вернуться в неё уже не смогут. Сотрудники Мурманского филиала АО «Ситиматик» заботятся о хищниках, а те, в свою очередь, обеспечивают планомерное уменьшение группы своих сородичей. На помощь пернатым «работникам» приходят современные отпугивающие средства, создающие шум и свет. В результате популяция диких птиц в окрестностях предприятия сократилась многократно.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».