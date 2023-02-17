В Мурманском «Экотехнопарке» готовятся к весеннему пролёту птиц – пернатые возвращаются с зимовки

На территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье стали появляться птицы, вернувшиеся с зимовки. Как пояснили сотрудники орнитологической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик», пернатые прилетали в январе во время кратковременного потепления – они регулярно «проводят разведку» для себя и сородичей. Тогда незваных гостей удалось отогнать, чем специалисты занимаются и теперь.

Пока в окрестностях «Экотехнопарка» наблюдается не более сотни голов, их количество вырастет многократно уже в марте. Сначала в Мурманскую область прилетают морские и серебристые чайки, в апреле – сизые, их специалисты отпугивают в течение лета. В тёплое время года «Экотехнопарк» покидают врановые птицы (во́роны и вороны). Осенью чайки отправляются на зимовку – сначала сизые, затем серебристые и морские, ну, а врановые прилетают обратно.

Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную эпидемиологическую опасность. Кроме того, птичьи анклавы создают антисанитарную обстановку, загрязняя помётом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. В арсенале орнитологической службы – современные отпугивающие средства, создающие шум и свет. Больше техники чайки боятся ястребов Дарвина и Кассиопею, которые с 2021 года несут службу на территории «Экотехнопарка».

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», при использовании метода биорепеллентации имеют значение климатические условия и сезонность. Помимо тепла и увеличения продолжительности светового дня, к возвращению после зимовки птиц стимулирует доступность водоёмов. Любопытно, что в населённых пунктах Мурманской области нет бакланов, как по незнанию обыватели называют чаек.

Использование методов биорепеллентации позволяет контролировать популяцию диких птиц в «Экотехнопарке». Если бы не орнитологи, то уже к 2024 году количество чаек и ворон на объекте утроилось бы, и продолжило увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».