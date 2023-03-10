В мурманском «Экотехнопарке» началась подготовка к противопаводковым мероприятиям

Мурманский филиал АО «Ситиматик» начал готовиться к ежегодным противопаводковым мероприятиям, направленным на исключение рисков, связанных с подтоплением зданий и сооружений на территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье.

Компания установит дополнительные технические средства, позволяющие оперативно и эффективно откачивать паводковые воды. Специалисты задействуют две передвижные мотопомпы и три электрических погружных насоса.

С конца февраля в Мурманской области наблюдаются обильные осадки. Март в Заполярье считается полноценным зимним месяцем, так что прирост высоты снега в регионе продолжится. В том числе и поэтому крайне важно принять все необходимые меры для того, чтобы, несмотря на непростые климатические условия, «Экотехнопарк» продолжил стабильную работу.

Во второй половине марта на предприятии начнутся работы по расчистке отводных стоков вокруг карт складирования отходов. Кроме того, специалисты проверят ливневую канализацию. На территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» будет обеспечен постоянный контроль за уровнем талых вод и их отведением от зданий и других объектов предприятия. График противопаводковых мероприятий согласован с прогнозами метеорологов – интенсивное таяние снега в Мурманской области начнётся в апреле, а максимального значения уровень воды в половодье достигает обычно в первую половину мая.

Как отмечают на предприятии, за все время существования в Мурманской области концессионного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами нештатных ситуаций, связанных с подтоплением зданий и сооружений во время паводка, допущено не было.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».