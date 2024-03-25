В мурманском «Экотехнопарке» начали подготовку к весеннему паводку

Традиционно в первый месяц весны в «Экотехнопарке» в н.п. Междуречье стартуют противопаводковые мероприятия. Предприятие уже заготовило необходимый инвентарь, инструменты и материалы.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», для исключения рисков, связанных с подтоплением зданий и сооружений, компания установит дополнительные технические средства, позволяющие оперативно и эффективно откачивать паводковые воды. В арсенале «Экотехнопарка» – 6 мотопомп: 2 грязевых и 4 пожарных. Их готовность к работе уже проверили.

Также началась расчистка отводных стоков вокруг карт складирования отходов. В ближайшее время специалисты проверят ливневую канализацию.

Кроме того, на территории предприятия обеспечат постоянный контроль за уровнем талых вод и их отведением от зданий и других объектов. График противопаводковых мероприятий согласован с прогнозами метеорологов – интенсивное таяние снега в Заполярье начнётся в апреле, а максимального значения уровень воды в половодье достигает обычно в первую половину мая.

За все время существования в Мурманской области концессионного объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами нештатных ситуаций, связанных с подтоплением зданий и сооружений во время паводка, допущено не было.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».