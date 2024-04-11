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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 17:30

В мурманском «Экотехнопарке» начался курс витаминизации пернатых

Весна в Заполярье робко вступает в свои права – морозы сменились оттепелью, вот-вот начнётся интенсивное таяние снега. Смена сезонов – время, когда хищным птицам, постоянно проживающим на территории «Экотехнопарка» Мурманской области, уделяется повышенное внимание: пернатым, как и людям, требуются витамины.

Они помогут восстановиться после затяжной зимы и оставаться эффективными в тёплое время года. Повышение температуры существенно облегчит работу орнитологической службе АО «Ситиматик», когда на улице холодно, стайные птицы, предпочитающие кормиться пищевыми отходами, ведут себя агрессивно, такова их природа.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», курс витаминизации длится несколько месяцев, два раза в год хищники проходят плановое обследование. Оно позволяет оценить состояние пернатых и своевременно принять меры, если что-то не так. К счастью, Дарвин, Кассиопея, а также мохноногий канюк Исбъерн на здоровье не жалуются – они содержатся в максимально комфортных условиях, регулярно питаются – раз в день, и проводят время на свежем воздухе. Все птицы находятся в стабильном весе – это значит, что рацион хищников рассчитан правильно. В него входят грызуны, перепёлки. Кормление традиционно проходит вечером – так ястребы охотнее работают днём, ожидая свой ужин.

Напомним, орнитологическая служба работает в «Экотехнопарке» Мурманской области с сентября 2021 года. В её задачи входит контроль за популяциями птиц на территории полигона ТКО. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц – так называемая биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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