В мурманском «Экотехнопарке» начался плановый ремонт котельной

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в н.п. Междуречье стартовали ремонтные работы. Из-за короткого северного лета времени на раскачку нет – за три-четыре бесснежных месяца сотрудники предприятия должны проверить исправность оборудования, обеспечивающего теплом все производственные и бытовые здания комплекса.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», сейчас рабочие проводят так называемую ревизию дымовой трубы котельной, запланированы мероприятия по проверке всех теплоэнергетических систем. Котельная мурманского «Экотехнопарка» универсальна. Способна работать как на мазуте, так и на древесных отходах, которые поступают на мусоросортировочный комплекс для последующей утилизации. К слову, таких отходов всегда достаточно и за все годы эксплуатации переходить на жидкое топливо не приходилось.

Мусоросортировочный комплекс и карты захоронения в Междуречье являются ключевым звеном всей системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области.

«Экотехнопарк», запущенный в эксплуатацию в 2019 году, служит точкой сбора и обработки бытового мусора, который образуется во всех муниципалитетах Кольского полуострова. Выбранная региональным правительством финансово-экономическая модель этого важнейшего инфраструктурного проекта – концессия. Как одна из форм государственно-частного партнерства, она обеспечила прозрачность и контроль со стороны государства.

В целом все компании группы АО «Ситиматик» осуществляют строительство и эксплуатацию инфраструктурных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. Группа «Ситиматик» — крупнейший концессионер России в своей отрасли. Общий объем инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры в Мурманской области составил более 1,8 млрд рублей. На эти средства в Заполярье созданы полигон ТКО в Междуречье, мусоросортировочный комплекс и две мусороперегрузочные станции. Как концессионер «Ситиматик» обеспечивает эксплуатацию объектов, их модернизацию, реконструкцию, ремонт и техническое обслуживание.

Осенью прошлого года мусоросортировочный комплекс в Междуречье впервые за пять лет остановил работу для проведения регламентных и ремонтных мероприятий. Специалисты провели техническое обслуживание конвейеров, разрывателя пакетов, дробильной установки, а также пресса. В конце 2024 года в «Экотехнопарке» завершился плановый ремонт электронных весов, предназначенных для взвешивания большегрузной техники при её въезде и выезде с предприятия.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объём вывозимых в «Экотехнопарк» ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. 100% ТКО проходят сортировку, при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».