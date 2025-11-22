В мурманском «Экотехнопарке» наращивают объёмы сбора стеклобоя под переработку

Отбор стеклянных отходов Мурманским филиалом АО «Ситиматик» держится на рекордном показателе: в частности, за ноябрь в «Экотехнопарке» уже реализовали 43,9 тонны таких отходов. В октябре показатель зафиксировали на отметке в 56 тонн, в сентябре – 48 тонн.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», это один из лучших результатов по всем востребованным переработчиками фракциям, в числе которых ПЭТ отходы, алюминий, картон.

Стекло на предприятии начали отбирать после долгого перерыва в 2024 году, за год отобрали 155 тонн. Переработка – процесс, при котором стеклобой превращается в новые изделия. Это позволяет сократить объём отходов, отправляемых на свалки, сэкономить природные ресурсы (песок, соду, известняк), а также снизить энергозатраты — переплавка стеклобоя требует на 30% меньше энергии, чем создание стекла с нуля.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. Все отобранные объёмы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».