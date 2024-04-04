В мурманском «Экотехнопарке» отгрузили рекордные 60 тонн картона

В конце марта в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области отгрузили рекордную партию картона для реализации – 60 тонн. Такого показателя не было ни в январе, ни в феврале текущего года – он в 2,5 раза превысил средний ежемесячный объём фракции.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», во многом рекорд связан с увеличением спроса на этот вид вторичного сырья. Картон востребован сильнее, чем бумага. В дальнейшем из него производят средства для личной гигиены, крафт-бумагу (её используют для упаковки различной продукции), тару и упаковку для яиц, одноразовые горшки для рассады, полиграфические изделия и т.п.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов не только картон, но и четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов.

Отобранные объёмы вторсырья направляются на специализированные заводы в другие российские регионы. В настоящее время в «Экотехнопарке» сформирована товарная партия стекла, которую вскоре отправят на переработку в Ленинградскую область. Открытие местного завода после реконструкции позволит наладить сбыт в Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».