В мурманском «Экотехнопарке» отсортировали рекордный объём картона для переработки

Ежегодно в каждый 4-й четверг октября в России отмечается День без бумаги. 27 октября ведущие организации из разных сфер вновь объединятся для того, чтобы поделиться личным опытом ухода от нерационального расхода макулатуры и провести собственные тематические акции. Одно из ведущих направлений деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – филиала АО «Ситиматик» – это сортировка поступающих ТКО, а также реализация вторичных материальных ресурсов, в том числе и картона.

В 2021 году в мурманском «Экотехнопарке» было отсортировано 88,19 тонны картона. 2022 год стал ещё плодотворнее: только за 9 месяцев представители компании отсортировали 104,23 тонны такого вторсырья. Как правило, его отправляют на переработку на бумажные фабрики в Республику Карелию и Санкт-Петербург. Картон из заполярных мусорных баков превращается в упаковки для яиц, подстаканники под кофе и чай и различные упаковки для продуктов.

Мурманская область во многом уникальный регион, её географическое расположение определяет специфику работы филиала АО «Ситиматик». Собирать картон в Заполярье бывает непросто – всегда сохраняется риск того, что он отсыреет, прежде чем его вывезут в «Экотехнопарк». А переработчики, в свою очередь, предъявляют высокие требования к поступающему сырью. Лучший период для отбора – с ноября по март, когда на улице устанавливается морозная погода и картон в меньшей степени подвержен негативному влиянию окружающей среды. Кстати, сотрудники многих отделов в офисе АО «Ситиматик» в Мурманске также собирают картон и пластик – и в офисе, и у себя дома. По мере накопления эти фракции отвозят на полигон.

«Безбумажная» кампания, которая ежегодно проходит осенью как в России, так и по всему миру, приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота в офисе Мурманского филиала АО «Ситиматик» позволяет постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги. Такое взаимодействие удобно и для потребителей, которые находятся в области и не имеют возможности частых выездов в Мурманск. Также «безбумажный» документооборот позволяет экономить ресурсы не раз в год, а каждый день.

Для удобства и в целях экономии природных ресурсов мурманский регоператор рекомендует гражданам направлять отсканированные копии заполненного заявления и пакета подтверждающих документов на перерасчёт за услугу по обращению с ТКО на электронную почту – murmansk@citymatic.ru. Формы заявлений в электронном виде размещены на официальном сайте https://51.citymatic.ru.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».