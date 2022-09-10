В мурманском «Экотехнопарке» подготовили для реализации первую партию плитки из шин

С момента запуска производственной линии по переработке автомобильных покрышек регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманского филиала АО «Ситиматик» через цех прошло порядка 35 тысяч килограммов старых шин. Из полученного сырья – резиновой крошки – специалисты подготовили первую партию амортизирующей плитки в количестве 500 штук. Этого объёма достаточно, чтобы «замостить», например, детскую или спортивную площадку средних размеров.

Технология и оборудование, которые используются специалистами АО «Ситиматик», позволяют превращать автомобильные покрышки в крошку диаметром от 0,1 до 6 миллиметров. Производительность по входящему сырью составляет от 400 до 1000 килограммов в час. Компания закупила дополнительное оборудование для удаления бортовых колец и шипов из зимней резины. Строительство линии на территории «Экотехнопарка» в Междуречье осуществлялось за счёт средств АО «Ситиматик».

Резиновая крошка является товарным продуктом. Её принимают на предприятиях, производящих строительные материалы, но в АО «Ситиматик» намерены использовать крошку для нужд Мурманской области. Готовую продукцию – покрытие, плитку – можно применять при благоустройстве общественных, строительстве детских и спортивных площадок. Резиновая плитка не только отличается высокой износостойкостью, но и является экологичным материалом.

Старые автомобильные шины, брошенные во дворах, на контейнерных площадках и в гаражных кооперативах – проблема, с которой сталкиваются жители многих регионов. В Мурманской области ежегодно образуется порядка 2 тысяч тонн таких отходов. До последнего времени в Заполярье не было производства, способного их утилизировать. Успех нового проекта АО «Ситиматик» по переработке автомобильных шин во многом зависит от того, насколько готовая продукция будет востребована в муниципалитетах. В компании рассчитывают, что заинтересованные стороны, возможно, органы местного самоуправления, примут активное участие в поиске каналов сбыта готовой продукции. Тем самым будут решены вопросы утилизации вредных отходов, не попадающих в категорию ТКО, а также благоустройства территорий.

Регоператор напоминает: автомобильные шины не относятся к твёрдым бытовым отходам – за утилизацию покрышек отвечают их владельцы. Шины запрещено размещать на контейнерных площадках, в противном случае расходы за их транспортировку ложатся на собственников жилья в многоквартирных домах. Для вывоза таких отходов необходимо заключать договор со специализированной организацией.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».