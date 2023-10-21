В мурманском «Экотехнопарке» подготовили к зиме объекты «птичьей» инфраструктуры

Новый осенне-зимний сезон орнитологическая служба Мурманского филиала АО «Ситиматик» вместе со своими подопечными – ястребами-тетеревятниками Дарвином, Кассиопеей и Кутузовым – встречает во всеоружии.

За тёплые месяцы в вольере пернатых был проведён мелкий ремонт, недавно в помещениях, где обитают птицы, провели генеральную уборку. Содержание ястребиного дома в чистоте – во многом залог их крепкого здоровья.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», дважды в год тетеревятники проходят тщательное медицинское обследование, а также принимают витамины. Несмотря на содержание в неволе (все птицы попали к орнитологу Наталье Раевской с травмами, несовместимыми с жизнью в дикой природе), ястребы хорошо себя чувствуют и эффективно «работают» – с 2021 года популяция диких птиц в окрестностях «Экотехнопарка» сократилась в несколько раз. Без биорепеллентации ситуация была бы прямо противоположная.

Хищные птицы используются на объектах АО «Ситиматик» и в других регионах присутствия компании. В каждом субъекте свои природные и климатические особенности. Так, в тёплые месяцы года мощности регоператора по обращению с ТКО в Междуречье Мурманской области почти круглосуточно атакуют прожорливые серебристые чайки. Зимой птиц на территории «Экотехнопарка» существенно меньше – это преимущественно небольшие стаи голубей и ворон.

Специалисты по-прежнему констатируют отсутствие гнезд чаек в окрестностях «Экотехнопарка». На помощь Дарвину, Кассиопее и с недавних пор Кутузову, которые вместе со специалистами постоянно патрулируют производственные площадки, приходят специальные технические средства – биоакустические системы и светошумовые патроны. Их используют как вблизи мусоросортировочного комплекса, так и на карте складирования отходов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».