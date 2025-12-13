В мурманском «Экотехнопарке» подвели итоги программы экологических мероприятий

Мурманский филиал АО «Ситиматик» успешно завершил исследования по программам производственного экологического контроля и мониторинга объекта размещения отходов в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», производственный экологический контроль нужен, чтобы предприятие могло управлять своими экологическими рисками, соблюдать нормы закона, экономить средства и укреплять свою репутацию. В рамках исследований проводилось как качественное, так и количественное определение компонентов в различных элементах окружающей среды: воде, воздухе и почве. Результаты используются для формирования годовой отчётности в надзорные органы, в частности, в территориальное управление Росприроднадзора.

Ранее компания получила комплексное экологическое разрешение. Это событие подтвердило соответствие работы предприятия – «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье Мурманской области – высоким стандартам экологической безопасности. Разрешение позволит филиалу осуществлять обработку и размещение твёрдых коммунальных отходов в течение семи лет в полном соответствии с действующим законодательством.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».