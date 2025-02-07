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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 14:30

В мурманском «Экотехнопарке» появился новый магнитный сепаратор

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманский филиал АО «Ситиматик» приобрёл для работы в «Экотехнопарке» второй магнитный сепаратор.

Первый установлен в оконечной точке основного сортировочного конвейера и работает на отборе чёрного металла с начала эксплуатации комплекса. Новое оборудование отличается меньшими габаритами и задействовано в мусоросортировочном комплексе на конвейере отсева.

Ранее фракции размером менее пяти сантиметров попросту не попадали на основной сортировочный конвейер, поскольку выбрать их из общей массы ТКО было практически невозможно. Малогабаритные отходы отсеивались на специальном устройстве – «барабанном грохоте» – и отправлялись на карты складирования. Установка второго магнитного сепаратора позволяет и из этого мелкофракционного потока извлекать чёрный металл. Первые дни эксплуатации показали, что за одну смену сепаратор позволяет дополнительно отобрать около 100 килограммов этого вида вторичного сырья. Объём вложений компании в оборудование, которое увеличило эффективность сортировочного комплекса, составил 1,8 млн рублей. Производитель магнитного сепаратора – отечественная компания, использующая современные технологии.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», крупнейший в Арктической зоне России инфраструктурный проект в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами стартовал в Мурманской области 2019 году. В Междуречье были созданы полигон ТКО мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. Кроме того, в ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск появились мусороперегрузочные станции. Общий объем инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Компания продолжает вкладывать собственные средства в поддержку и развитие системы по обращению с ТКО. Так, в конце прошлого года в «Экотехнопарке» появился бульдозер за 18 млн рублей. Он выравнивает поверхность карты, обеспечивает подъезд транспорта к точкам выгрузки ТКО, прошедшим сортировку, и уплотняет мусор на картах хранения отходов.

Все поступающие в «Экотехнопарк» отходы проходят сортировку.  Доля того, что подлежит захоронению, соответствует целевым показателям нацпроекта «Экология». Полезные фракции, то есть вторичные материальные ресурсы, выделенные в результате сортировки, направляются на переработку в другие регионы РФ.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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