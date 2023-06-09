В Мурманском «Экотехнопарке» появился пернатый помощник - орлан-белохвост

В окрестностях «Экотехнопарка» в Мурманской области стали замечать орлана-белохвоста, хищную птицу из семейства ястребиных. Ареал её обитания простирается от восточной, северной и центральной Европы до Дальнего Востока, включая Сахалин. Наибольшей численности орланы достигают в странах Скандинавии.

Это довольно крупная птица: длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, а масса — от 4 до 7 килограммов.

Как пояснила ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик» Наталья Раевская, приближение белохвоста можно отследить, если чайки, сидящие за сопками, поднимаются в воздух и начинают хаотично метаться. В основном орланы питаются рыбой или другими животными, связанными с водой (птицами, млекопитающими). Иногда не брезгуют падалью.

В этом году, по информации орнитологической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик», рядом с полигоном ТКО наблюдается разнообразие птиц. Если в прошлом на глаза специалистам попадались бекасы, то теперь они видят и пуночек, и гаршнепов, и, вероятно, турухтанов. «Связываю с тем, что им стало безопаснее от снижения количества чаек. Их ещё много, но они не сидят везде, как раньше, отлетают подальше, вот малышам место и освободилось. Мелкие птицы отходы не едят, все болотные – насекомоядные», – прокомментировала Наталья Раевская.

В основном у «Экотехнопарка» селятся серебристые чайки, они же подъедают и разносят по окрестностям отходы. За несколько лет работы орнитологической службы популяция диких птиц в окрестностях предприятия сократилась многократно – от промышленных площадок их отпугивают имеющиеся техсредства, а также ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, живущие на территории объекта. И вот теперь «добровольный помощник» орнитологической службы – орлан-белохвост. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц – так называемая биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод.

Решение о применении биорепеллентации на полигоне было принято своевременно – по оценке учёных, уже к 2024 году число чаек и ворон на объекте утроилось бы и продолжило увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия. Согласно расчётам, так называемая «экологическая ёмкость среды» в пределах «Экотехнопарка» для птиц может составлять 25 тысяч особей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».