В мурманском «Экотехнопарке» произведён ремонт ключевого звена мусоросортировочной линии

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области специалисты заменили гидравлический двухсекционный насос высокого давления мусороперегрузочного пресса.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», пресс «Husmann MP 2500» с системой перемещения на три контейнера — ключевое звено всей линии сортировки твёрдых коммунальных отходов. После того как на конвейере из отходов извлекают полезные фракции (пластик, картон, стекло, металл), остаются так называемые «хвосты» — то, что уже не подлежит переработке.

Технология устроена так, что эти остатки загружают в большие контейнеры, чтобы затем транспортировать их на полигон для дальнейшего захоронения. Для экономии места «хвосты» перед транспортировкой уплотняются. Именно за уплотнение и отвечает пресс с гидравлическим насосом. Номинальное давление у обеих секций пресса до 315 бар (высокое) и до 250 бар (низкое), кратковременное максимальное — до 350 бар.

Насос заменили впервые с момента запуска линии. Напомним, «Экотехнопарк» работает с 1 января 2019 года, то есть оборудование отслужило семь лет в почти ежедневном режиме, останавливаясь только на плановую профилактику. За это время гидравлическая система выдержала высокие нагрузки — комплекс принимает и сортирует отходы без выходных. Несмотря на сложные условия работы на Крайнем Севере и постоянную загрузку оборудования, серьёзных поломок пресса не фиксировалось. По оценке специалистов, новый насос прослужит как минимум столько же. На предприятии отмечают высокую надёжность техники: при своевременном обслуживании она выдерживает интенсивную эксплуатацию без потери производительности. Работы выполнялись сотрудниками службы главного энергетика и ремонтного участка. После замены провели испытания — в настоящее время пресс вышел на рабочие параметры, система уплотнения функционирует без замечаний.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».