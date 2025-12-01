В мурманском «Экотехнопарке» устанавливают новое весовое оборудование

В 2026 году вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые обязывают все объекты, занимающиеся обработкой твёрдых коммунальных отходов, иметь весовой контроль для ТКО, прошедших сортировку и поступающих на захоронение. Новые весы установят на территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» в Мурманской области.

Компания планирует до конца года завершить необходимые работы, в настоящее время рядом с главным цехом завершается укладка бетонного основания для весов и производится закупка оборудования. Весы будут электронными, вся информация о взвешивании будет поступать в автоматизированную систему АИС «Отходы», процесс смогут контролировать исполнительные органы власти и ППК «Российский экологический оператор».

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», изначально концессионный объект «Экотехнопарк» предполагалось использовать только на приём отходов с северной технологической зоны региона, но в настоящее время он является центром всей системы обращения с ТКО в Мурманской области: сюда поступают отходы и с северной, и с южной технологических зон, за исключением населённых пунктов, с которыми нет прямого автомобильного сообщения. Учёт с помощью новых весов позволит планировать работу предприятия и органов исполнительной власти по организации системы обращения с ТКО, рассчитывать дальнейшее строительство карт. Абсолютно прозрачный учёт оказывает влияние и на формирование стоимости услуги. Сейчас она не является обременительной для населения и при этом позволяет обеспечивать устойчивость системы, несмотря на климатические особенности региона и большие транспортные «плечи».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».