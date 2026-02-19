В мурманском «Экотехнопарке» запустили в эксплуатацию новое весовое оборудование

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в н.п. Междуречье в Мурманской области ввели в эксплуатацию новое весовое оборудование.

В 2026 году вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, которые обязывают все объекты, занимающиеся обработкой твёрдых коммунальных отходов, иметь весовой контроль для ТКО, прошедших сортировку и поступающих на захоронение. Теперь вся информация о взвешивании поступает в автоматизированную систему АИС «Отходы», процесс могут контролировать исполнительные органы власти и ППК «Российский экологический оператор».

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», «Экотехнопарк» является центром всей системы обращения с ТКО на Кольском полуострове: сюда поступают отходы и с северной, и с южной технологических зон, за исключением населённых пунктов, с которыми нет прямого автомобильного сообщения. Учёт с помощью новых весов позволяет планировать работу предприятия и органов исполнительной власти по организации системы обращения с ТКО, рассчитывать дальнейшее строительство карт.

Напомним, крупнейший в Арктической зоне России инфраструктурный проект в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами стартовал в Мурманской области 2019 году. В Междуречье созданы полигон ТКО мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. Кроме того, в ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск появились мусороперегрузочные станции. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Все поступающие в Экотехнопарк отходы проходят сортировку. Доля того, что подлежит захоронению, соответствует целевым показателям нацпроекта «Экология». Полезные фракции, то есть вторичные материальные ресурсы, выделенные в результате сортировки, направляются на переработку в другие регионы РФ.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».