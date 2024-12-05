В мурманском «Экотехнопарке» завершили промежуточный ремонт весового оборудования

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» завершили ремонт электронных весов, предназначенных для взвешивания большегрузной техники при её выезде с предприятия.

Как сообщает пресс-служба компании, оборудование «Тензо-М» отечественного производства способно нести нагрузку до 80 тонн. Средний срок службы составляет 8 лет. Подобные весы установлены в «Экотехнопарке» в двух экземплярах - на въезде и выезде. Они в автоматическом режиме фиксируют вес машины до и после разгрузки. Разница между этими показателями и есть вес твёрдых коммунальных отходов, который учитывается в отчётности.

Весы были запущены в промышленную эксплуатацию 1 января 2019 года. В 2024 году настало время планового ремонта. В конце сентября одни весы были остановлены и на въездной группе организовали реверсивное движение. То есть одни и те же весы фиксировали вес мусоровоза до и после погрузки. При этом время ожидания, то есть то время, которое необходимо для взвешивания и фиксации результата, не превышало 2-3 минут. Это ровно столько же, столько и при обычной работе весов. За все время ремонта не было зафиксировано ни одного случая задержки движения мусоровозов из-за задержек на въездной группе.

После запуска отремонтированных весов вторые также ушли на плановый ремонт, который завершится в первом квартале 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».