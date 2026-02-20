В Мурманском филиале АО «Ситиматик» отметили День орнитолога

19 февраля в России отмечали День орнитолога – профессиональный праздник учёных, изучающих птиц, а также всех, кто связан с охраной пернатых.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», этот праздник имеет большое значение и для компании, ведь хищные птицы, проживающие на объектах компании, это не выращенные птенцы или выловленные особи, а найденные травмированные животные, которых обеспечили лечением, постоянным уходом и заботой.

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области орнитологическую службу с первых дней работы возглавляет Наталья Раевская – специалист, известный всему региону как главный защитник пернатых. Именно ей в руки передали ястребов-тетеревятников Дарвина, Кассиопею, Гомера, а также мохноногих канюков Исбъерн и Эйяфьятлайокюдль (Эльфа), которые теперь проживают в вольерах на предприятии.

«Экотехнопарк» ввели в эксплуатацию в 2021 году, и очень скоро стало ясно: по мере увеличения объёмов отходов на территории число желающих попировать объедками неминуемо вырастет. Как бороться с пернатыми, разводящими антисанитарию, придумали давно – метод биорепеллентации (отпугивания нежелательных животных с помощью их естественных врагов) используется, к примеру, на аэродромах, фермах, зернохранилищах. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник.

На помощь специалистам и их подопечным приходит биоакустическое оборудование «Аэро-М4», которое отпугивает птиц при помощи записанных криков, предупреждающих об опасности, звуков выстрелов и других неприятных шумов. «Наша работа – это не просто «гулять с птичкой», это большой комплекс мероприятий с применением различных средств и постоянным анализом меняющейся ситуации. Надо помнить, что мы боремся с живыми умными птицами, которые просто так сдаваться не собираются», – говорит Наталья Раевская.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».