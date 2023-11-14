В Мурманском филиале фонда «Защитники Отечества» продолжает работу «Фронтовая гостиная»

С самого начала работы в Мурманском филиале фонда «Защитники Отечества» действует площадка для неформального общения ветеранов боевых действий «Фронтовая гостиная».

Встречи во «Фронтовой гостиной» проводятся на регулярной основе и каждый раз к постоянным участникам добавляются новые ветераны боевых действий. Именно в ходе такого живого общения родилась идея закрепления за недавно вернувшимися с фронта бойцами более опытных наставников, ребят, которые имеют опыт боевых действий в военных конфликтах, успешно реализовались в мирной жизни и могут помочь в этом другим.

«Ветераны афганской, чеченских войн, а также ветераны спецоперации с готовностью включились в эту работу. Например, ветеран СВО Олег Конышев, профессиональный психолог, берёт по свою опеку ребят с самым тяжёлым посттравматическим синдромом. Забота и взаимопомощь – это норма для людей, прошедших тяжёлые испытания войной», – рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова.

По итогам встреч в «Фронтовой гостиной» было инициировано рассмотрение на заседании межведомственной комиссии области двух вопросов: об организации профессионального обучения и переобучения ветеранов боевых действий, имеющих неполное общее образование, а также о порядке назначения пособий по безработице ветеранам боевых действий. В результате около 20 бывших участников СВО прошли профессиональное переобучение на площадке 35-го судоремонтного завода.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, уже сейчас ветераны активно включились в патриотическую работу. Со стороны общества есть запрос на общение с участниками СВО, которые встречаются с земляками, рассказывают о своём боевом опыте, о причинах, почему пошли на СВО. Уже прошли встречи в прокуратуре области, в Росреестре, в областном управлении службы судебных приставов. Ветераны регулярно участвуют в проведении уроков мужества, общаются с детьми и молодёжью.

«На ветеранах, которые возвращаются с фронта, лежит большая ответственность за страну, за наше будущее. Мы и сами должны вести себя соответствующим образом, не допустить дискредитации гордого звания ветеран СВО», – сказал один из бойцов.

Фото: https://gov-murman.ru