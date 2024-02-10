В Мурманском филиале госфонда «Защитники Отечества» обсудили межведомственное взаимодействие по поддержке участников СВО

Мурманский филиал госфонда «Защитники Отечества» с рабочим визитом посетил представитель Управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества» Валерий Анисимов. В рамках визита он познакомился с работой филиала и принял участие в расширенном заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей.

В филиале фонда Валерий Анисимов осмотрел помещения и познакомился с работой сотрудников, ведущих приём участников СВО и членов их семей.

Также Валерий Анисимов встретился с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко, советником губернатора Мурманской области Эриком Хисматуллиным, министром труда и социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым, с социальными координаторами, ветеранами боевых действий, ранее обратившимися в филиал фонда, и членами семей погибших воинов. Среди затронутых вопросов – прохождение военно-врачебных комиссий бывшими сотрудниками ЧВК «Вагнер», порядок исчисления их военного стажа, получения региональных и федеральных выплат по ранению данной категории. Был поднят вопрос патриотического воспитания и более активного вовлечения в эту работу ветеранов боевых действий.

В рамках встречи троим участникам СВО при участии представителей военного комиссариата в торжественной обстановке были выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Валерий Анисимов принял участие в расширенном заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей с участием глав муниципальных образований.

«Наша общая задача – выстроить в регионе систему комплексной реабилитации ветеранов с инвалидностью, участвовавших в зоне специальной военной операции. Необходимо обеспечить наших ребят высокотехнологичными средствами реабилитации, адаптировать жилые помещения для того, чтобы бойцы работали, занимались спортом, вели полноценный образ жизни», – отметила руководитель Мурманского филиала Жанна Макарова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоящее время филиал фонда уже начал эту работу. Выявлено пять человек, нуждающихся в адаптации жилого помещения в Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. Два человека подали заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Государственный фонд «Защитники Отечества» берёт на себя все расходы по адаптации жилых помещений, а также по приобретению, изготовлению ТСР и обеспечению реабилитации в процессе протезирования.

Фото: https://gov-murman.ru