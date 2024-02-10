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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.24 09:30

В Мурманском филиале госфонда «Защитники Отечества» обсудили межведомственное взаимодействие по поддержке участников СВО

Мурманский филиал госфонда «Защитники Отечества» с рабочим визитом посетил представитель Управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества» Валерий Анисимов. В рамках визита он познакомился с работой филиала и принял участие в расширенном заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей.

В филиале фонда Валерий Анисимов осмотрел помещения и познакомился с работой сотрудников, ведущих приём участников СВО и членов их семей.

Также Валерий Анисимов встретился с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко, советником губернатора Мурманской области Эриком Хисматуллиным, министром труда и социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым, с социальными координаторами, ветеранами боевых действий, ранее обратившимися в филиал фонда, и членами семей погибших воинов. Среди затронутых вопросов – прохождение военно-врачебных комиссий бывшими сотрудниками ЧВК «Вагнер», порядок исчисления их военного стажа, получения региональных и федеральных выплат по ранению данной категории. Был поднят вопрос патриотического воспитания и более активного вовлечения в эту работу ветеранов боевых действий.

В рамках встречи троим участникам СВО при участии представителей военного комиссариата в торжественной обстановке были выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Валерий Анисимов принял участие в расширенном заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей с участием глав муниципальных образований.

«Наша общая задача – выстроить в регионе систему комплексной реабилитации ветеранов с инвалидностью, участвовавших в зоне специальной военной операции. Необходимо обеспечить наших ребят высокотехнологичными средствами реабилитации, адаптировать жилые помещения для того, чтобы бойцы работали, занимались спортом, вели полноценный образ жизни», – отметила руководитель Мурманского филиала Жанна Макарова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоящее время  филиал фонда уже начал эту работу. Выявлено пять человек, нуждающихся в адаптации жилого помещения в Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. Два человека подали заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Государственный фонд «Защитники Отечества» берёт на себя все расходы по адаптации жилых помещений, а также по приобретению, изготовлению ТСР и обеспечению реабилитации в процессе протезирования.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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