В Мурманском филиале Нахимовского училища во время церемонии «Последний звонок» состоялась передачи Знамени училища от нынешних выпускников будущим

25 мая для выпускников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прозвенел «Последний звонок». Церемония состоялась на плацу учебного заведения. Право дать прощальный звонок было предоставлено нахимовцу Алексею Евтюкову.

Пять лет назад 1 сентября он же, как лучший ученик, был удостоен чести дать «Первый звонок» после участия в походе на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Особенностью мероприятия стала церемония передачи Знамени Нахимовского училища от нынешних выпускников будущим.

После завершения церемониала на плацу празднование было продолжено в актовом зале училища, где со сцены нахимовцы продемонстрировали своим учителям и товарищам различные творческие номера, сценки и юморески из своей училищной жизни.

26 мая нахимовцы-выпускники будут сдавать свой первый Единый государственный экзамен по выбору.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 2022 год является исторически важным для Мурманского филиала НВМУ. 18 июня состоится первый выпуск 69 воспитанников, поступивших пять лет назад сразу на третий курс – эквивалент 7-го класса общеобразовательной школы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423022@egNews