В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялось историческое событие – первый выпуск воспитанников, завершивших цикл обучения

Адмирал Александр Моисеев пожелал выпускникам правильного выбора жизненного пути и успехов в дальнейшей учёбе, упорства и настойчивости в достижении намеченных целей! «Вы – будущее России и её славного Военно-морского флота! Вы – наша смена! И мы будем с нетерпением ждать вас на Северном флоте после окончания высших военных учебных заведений!» - сказал нахимовцам командующий Северным флотом.

Аттестаты о среднем образовании и нагрудные знаки об окончании НВМУ сегодня получили 69 нахимовцев. Двое из них Никита Андреев и Дмитрий Шкель окончили учёбу с отличием и золотой медалью.

Поздравить первых выпускников Мурманского нахимовского училища прибыл командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что воплощение идеи министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу о создании филиалов Нахимовского военно-морского училища на всех четырёх флотах приносит значительные результаты. За время учёбы мурманские нахимовцы имели возможность побывать на надводных кораблях и подводных лодках самого мощного флота страны. Познакомиться со службой и боевыми традициями воинов-североморцев.

«Практически все сотрудники Мурманского Нахимовского военно-морского училища служили на Северном флоте и не могли не поделиться с вами своим личным опытом и своей любовью к флоту и морю», - подчеркнул командующий Северным флотом в своём выступлении.

Адмирал Александр Моисеев пожелал выпускникам правильного выбора жизненного пути и успехов в дальнейшей учёбе, упорства и настойчивости в достижении намеченных целей!

«Вы – будущее России и её славного Военно-морского флота! Вы – наша смена! И мы будем с нетерпением ждать вас на Северном флоте после окончания высших военных учебных заведений!» - сказал нахимовцам командующий Северным флотом.

Адмирал Александр Моисеев вручил золотые медали лучшим ученикам и после завершения церемонии сфотографировался с выпускниками.

После вручения аттестатов нахимовцы последний раз прошли парадным строем по плацу родного училища, попрощались со Знаменем и по традиции бросили на память монеты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большинство первых выпускников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища продолжат учёбу в военных вузах до получения лейтенантских погон.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425698@egNews