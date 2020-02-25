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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.20 07:30

В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся турнир среди детских хоккейных команд Северного флота

На ледовой площадке мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища состоялся первый чемпионат детских команд Северной военной хоккейной лиги, посвящённый Дню защитника Отечества. В торжественной церемонии закрытия принял участие начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, который от имени командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева поздравил победителей, призёров и участников турнира. Также юных хоккеистов поздравил временно исполняющий обязанности начальника училища капитан 1 ранга запаса Валерий Ротарь.

Всего в состязаниях приняли участие десять команд: шесть младшей и четыре старшей возрастной групп. За два дня на льду Нахимовского училища прошло 15 матчей.

В младшей группе в полуфинале турнира за третье место сразились «Торос» центра материально-технического обеспечения и «Палубник» палубной авиации, где сильнее оказался «Торос» победив со счётом 5:0.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  финале встретились команды «Спутник» морской пехоты и «Питоны» Мурманского Нахимовского военно-морского училища, между которыми разыгралась серьёзная борьба. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды «Спутник».

В старшей группе «золото» завоевала команда «Торос», «серебро» -  «Питоны», а бронзовые награды достались команде «Альбатрос».

После окончания турнира состоялось награждение победителей и призёров, участникам были вручены сладкие подарки.

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