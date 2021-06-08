В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения

По замыслу учений в результате порывистого ветра скоростью до 27 м/сек с ливнем при температуре 3 градуса по шкале Цельсия было нарушено электроснабжение части потребителей Мурманской области. Были повреждены несколько опор на линиях 0,4 – 150 кВ.

Решением оперативного штаба мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети было направлено для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей.

В ходе учений энергетики, в том числе, провели установку быстровозводимой опоры. На период ремонтно-восстановительных работ для обеспечения потребителей были задействованы мобильные резервные источники электроснабжения.

Также отрабатывалось взаимодействие с экстренными службами, подрядчиками, потребителями, органами власти, хозяйствующими субъектами.