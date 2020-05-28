В Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей

В Мурманске состоялось заседание горкома партии КПРФ. Партийцы избирали секретарей городской ячейки.

Первым секретарем избрали Юрия Ваталина (фото), который и прежде занимал эту должность. На один голос меньше в голосовании за почётную должность получила депутат горсовета и известная общественница Татьяна Ковалёва.

Кроме первого секретаря горкома, выбрали ещё четырех секретарей. Ответственные партийные должности заняли Андраник Мусатян, Артём Кузьмин, Олег Рябцев и Елена Филатова - все активные партийцы, каждый из которых теперь займётся отдельным направлением партийной деятельности. Секретарь горкома – это ответственная, серьезная партийная работа на общественных началах.