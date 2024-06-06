В Мурманском индустриальном колледже откроют новое пространство «СОПКИ.СПОРТ»

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым в Мурманском индустриальном колледже в жилом районе Росляково появится пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Современный спортивный зал, оснащённый всем необходимым для тренировок и активного отдыха, будет открыт в корпусе колледжа на улице Приморской, 2. На эти цели выделяется 7,8 млн рублей из резервного фонда правительства Мурманской области.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, это будет уже второе подобное пространство в учреждении: в августе 2023 года в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» «СОПКИ.СПОРТ» были открыты в корпусе на улице Фестивальной, 24. Пространство круглогодично пользуется большой популярностью среди студентов колледжа. Как и во всех залах, объединённых единым брендом, заниматься здесь молодым людям можно бесплатно.

Фото: https://gov-murman.ru