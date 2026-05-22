В Мурманском индустриальном колледже подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, его участниками стали 8 токарей, представляющих ООО «Печенгастрой», 35 судоремонтный завод, Кировский филиал ООО «Механик», филиал «Колатомэнергоремонт», судоремонтный завод «Нерпа».

Каждому из них необходимо было в начале показать уровень теоретических знаний, выполняя задания, а далее продемонстрировать мастерство за станком.

По результатам оценки конкурсной комиссии лучшим токарем Кольского Заполярья был назван работник филиала «Колатомэнергоремонт» Василий Викторов. Именно он будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Пензенской области.

Второе место завоевал Максим Мавренков, токарь 5-го разряда ООО «Печенгастрой», третье место – Антон Болбатов из Кировского филиала ООО «Механик».

«Мы делегируем нашего победителя на всероссийский финал с чувством огромной гордости и абсолютной уверенности. На конкурсной площадке мы увидели не просто безупречную работу, а настоящее искусство, характер и железную волю. Теперь за нашего триумфатора будет болеть вся область! Желаем только победы!», - отметил и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

