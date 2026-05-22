Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотностиВ Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.05.26 11:30

В Мурманском индустриальном колледже подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, его участниками стали 8 токарей, представляющих ООО «Печенгастрой», 35 судоремонтный завод, Кировский филиал ООО «Механик», филиал «Колатомэнергоремонт», судоремонтный завод «Нерпа».

Каждому из них необходимо было в начале показать уровень теоретических знаний, выполняя задания, а далее продемонстрировать мастерство за станком.

По результатам оценки конкурсной комиссии лучшим токарем Кольского Заполярья был назван работник филиала «Колатомэнергоремонт» Василий Викторов. Именно он будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Пензенской области.

Второе место завоевал Максим Мавренков, токарь 5-го разряда ООО «Печенгастрой», третье место – Антон Болбатов из Кировского филиала ООО «Механик».

«Мы делегируем нашего победителя на всероссийский финал с чувством огромной гордости и абсолютной уверенности. На конкурсной площадке мы увидели не просто безупречную работу, а настоящее искусство, характер и железную волю. Теперь за нашего триумфатора будет болеть вся область! Желаем только победы!», - отметил и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568116/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Окопная правда». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)К подработкам россияне прибегают всё чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше-PRO Валюту (16+)Доллар слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять