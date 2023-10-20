В Мурманском индустриальном колледже прошёл семинар по реализации курса «Основы арктической кухни»

С начала нового учебного года в Мурманском индустриальном колледже и Мурманском строительном колледже студенты - будущие повара осваивают курс арктической кухни. Он введён в учебную программу в рамках плана «На Севере - жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Семинар стал первым мероприятием в новом учебном году, посвящённым реализации курса «Основы арктической кухни». Мероприятие началось с самого интересного и приятного - дегустации блюд арктической кухни.

Студенты 3 курса приготовили брускетты с красной рыбой, риет с треской, эклеры с крабовым муссом, голубцы с булгуром и северными грибами.

Приглашенные эксперты – шеф-повар ресторана «Грей Гус» и ведущие технологи оценили вкус и качество представленных блюд, выбрали лучшее и наградили тех, кто их приготовил, специальным призом.

Строгое жюри - будущие работодатели студентов, поэтому опыт оценки блюд такими экспертами был особенно ценным для будущих поваров.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в семинаре приняли участие педагоги Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Апатитского политехнического колледжа им. Г.А. Голованова, Кандалакшского индустриального, Кольского транспортного, Оленегорского горнопромышленного колледжей, Печенгского политехнического техникума. Главными темами были актуальность курса «Основы арктической кухни» и особенности реализации программы, учитывающей тренды ресторанной индустрии и особенности северных ингредиентов.

Фото: https://gov-murman.ru