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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 08:45

В Мурманском индустриальном колледже прошла церемония открытия мастерских, оборудованных по стандартам «Worldskills»

На базе Мурманского индустриального колледжа состоялось торжественное открытие четырёх современных мастерских по компетенциям «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Сборка корпусов металлических судов».

Современные мастерские созданы в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».

Гостей мероприятия познакомили с новейшим высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением.

В рамках презентации мастерских состоялся круглый стол по теме «Требования работодателей к подготовке кадров в судостроении», в котором приняли участие руководители или представители Министерства образования и науки Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, ФГУП «Атомфлот», филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», филиала «35 СРЗ» АО «ЦС» Звездочка», АО «СПО «Арктика», АО «82 СРЗ», ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», педагогические работники Архангельской области, Мурманской области, Приморского края, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Санкт Петербурга.

Участники обсудили планы работы мастерских и перспективы дальнейшего совместного использования современного высокотехнологичного оборудования, вопросы трудоустройства молодых специалистов-выпускников профессиональных образовательных организаций на предприятия судоремонта и судостроения.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Мурманским индустриальным колледжем и Мурманским государственным техническим университетом.

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