В Мурманском индустриальном колледже разработали курс по основам приготовления блюд Арктической кухни

Реализацию проекта по созданию Лаборатории арктической кухни обсудили представители Мурманского индустриального колледжа, региональных комитета по туризму, министерства образования и науки и заполярные рестораторы.

Преподаватели колледжа разработали вариативный курс «Основы Арктической кухни».

Учебно-тематический план включает: механическую кулинарную обработку и подготовку сырья, приготовления блюд арктической кухни и итоговую аттестацию в форме выполнения индивидуального задания. Планируется, что данный курс будет запущен в ноябре 2022 года.

«Арктическая кухня с каждым годом становится все популярней, привлекает не только туристов, но и местных жителей. Важно, что рестораторы, которые добиваются успехов, готовы делиться своим опытом с учащимися коллежей, будущими поварами. А колледжи готовы дополнять свои программы обучения вариативным курсом «Основы Арктической кухни», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитета по туризму, в рамках встречи также была проведена инвентаризация поварского оборудования колледжа.

«Благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в Мурманском индустриальном колледже модернизированы и оснащены всем необходимым оборудованием мастерские для обучения студентов поварскому делу. В 2023 году откроются ещё две новые мастерские по компетенциям «Поварское дело» и «Хлебопечение». В результате модернизации учебных мастерских и повышения квалификации педагогов улучшается качество подготовки студентов, что позволяет задействовать их в дальнейшем развитии туристического бизнеса нашего региона», - подчеркнул директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило.

Фото: https://gov-murman.ru