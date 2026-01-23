В Мурманском индустриальном колледже состоялся квест «Мост дружбы»

Увлекательное мероприятие было организовано на основе идеи объединения различных народов России, укрепления мира и согласия в обществе. Участники, разделенные на команды, преодолели интеллектуальные испытания, связанные с историей и культурой России.

Ребята, следуя маршрутным листам, проходили различные станции, каждая из которых была направлена на содействие единству и взаимопониманию между народами, участвовали в заданиях, проявивших их знания многообразия и богатства российской культуры.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31752&page=1