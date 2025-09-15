Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманском индустриальном колледже в Росляково подходит к завершению капитальный ремонт учебного корпуса и общежития

Ход работ проинспектировала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В рамках проекта обновлены кровля, входная группа, фасады учебного корпуса, спортивно-досугового центра и общежития. Завершаются капитальные работы на первом и втором этажах общежития, полностью модернизированы спортивный зал и столовая.

Одновременно в колледже в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательный кластер «Судостроение и судоремонт в Арктике». В эксплуатацию введены современные специализированные мастерские для подготовки специалистов по судовому электромонтажу, технологиям судостроения, сварке, токарно-фрезерной обработке металлов, а также по моделированию и прототипированию судов и морских объектов.

В 2025 году обновление колледжа осуществляется по президентской программе и при поддержке губернатора Андрея Чибиса. Общий бюджет составил около 390 миллионов рублей, часть инвестиций обеспечили индустриальные партнеры – компании «НОВАТЭК» и «Лавна».

«Создание современной инфраструктуры и образовательных пространств позволит студентам получать качественные практические навыки в условиях, максимально приближенных к производственным. Это открывает новые перспективы трудоустройства для молодёжи региона и обеспечивает кадровый потенциал для предприятий Арктики. Уже сегодня мы видим рост престижа рабочих профессий: в этом году количество заявлений на поступление в колледжи увеличилось почти на 11% по сравнению с прошлым», – отметила Диана Кузнецова.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» в текущем году капитально ремонтируют три колледжа региона. Кроме того, область получит 502 млн рублей из федерального бюджета для ремонта шести зданий в пяти колледжах. В число победителей программы также вошёл Мурманский индустриальный колледж.

Всего до 2027 года планируют модернизировать 13 зданий региональных колледжей, включая пять общежитий. Общий объём инвестиций превысит 1,1 млрд рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553370/#&gid=1&pid=2

